الموسيقار حلمي بكر يعود إلى منزله خلال ساعات

قال الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، إنّ الموسيقار حلمي بكر، بدأ إجراءات الخروج من المستشفى، الذي قضى به فترة مؤخرا، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

ودوّن إبراهيم في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»: «لكل حبايب الموسيقار حلمي بكر اللي بيكلموني على ماسنجر يطلبوا اسم المستشفى، بطمنهم إنّه حاليا بيخلص إجراءات الخروج من المستشفى لبيته بإذن الله».

حلمي بكر يطمأن الجمهور على حالته الصحية

وطمأن الموسيقار حلمي بكر جمهوره على حالته الصحية، مساء أمس، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، قائلا إنّه بخير وحالته تتحسن للأفضل ويستعد للعودة إلى المنزل بعد ساعات، كما أعرب عن سعادته بحالة الحب التي وجدها من الناس خلال فترة مرضه.

وقال «بكر»: «أنا حسيت بحب الناس، حتى الناس اللي كانت بتكرهني بقت بتحبني وده ساعدني أتعافى على الشفاء، واتأكدت إنّ الحب كتير في مصر، الإحساس والحنية اللي جوانا بتظهر في الشدة».