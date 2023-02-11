لطيفة: أحضر لعمل فني جديد مع الموسيقار حلمي بكر

كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن تحضيرها لعمل فني مع الموسيقار الكبير حلمي بكر، وذلك بعدما زارته خلال الساعات الماضية فى المستشفى.

لطيفة تزور حلمي بكر في المستشفى

وقالت لطيفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها زارت حلمي بكر رفقة الشاعر فوزي إبراهيم، واطمأنت على صحته واتفقت معه على التجهيز لأغنية جديدة من كلماته فور خروجه من المستشفى.

ونشرت لطيفة، عبر حسابها على «إنستجرام»، صورة تجمعها بحلمي بكر، وعلقت عليها: «سعيدة جدا إني اطمنت على الفنان الكبير حلمي بكر، وبطمنكم هو بخير، وقريب جدا هيكون معانا بره المستشفى».

الحالة الصحية لحلمي بكر

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر كان قد خرج من العناية المركزة خلال الساعات الماضية بعد أن تم نقله لها منذ ساعات.

وكانت الفنانة لطيفة على خلاف مع الموسيقار حلمي بكر خلال السنوات الماضية، وجرى التصالح بينهما قبل مرضه.