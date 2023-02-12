خبير تربوي: اتحاد مكتبات الجامعات المصرية من أقوى المنصات العلمية

أكد عدد من خبراء التربية في الجامعات الحكومية، أن الموقع الرسمي لاتحاد مكتبات الجامعات، يتيح جميع مصادر المعرفة للباحث المصري سواء بمرحلة الماجستير أو الدكتوراة أو الطالب الدراس، في حال الاحتياج لمصادر تعليمية مختلفة، موضحين أن الموقع يتيح للباحثين مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية، وكذلك رسائل الماجستير و الدكتوراه للباحثين المصريين، والرسائل التي تكون قيد الدراسة بالجامعات المصرية، مشيرين إلى أنه من أقوى الاتحادات في مصر .

اتحاد مكتبات الجامعات المصرية

وأكد الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان و الخبير التربوي لـ«الوطن»، أن منصة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية من أقوى الاتحادات في مصر، موضحا أنها تتيح للطلاب و الباحثين أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و كذلك المجلات العلمية التي تصدرها الجامعات المصرية، بجانب المقتنيات الإلكترونية التي تملكها الجامعات المصرية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني للاتحاد متاح به كل المعلومات، ويمكن للباحث قبل البدء في رسالته التأكد من عدم وجود تشابه بينها و بين أيحاث أخرى.

الجامعات الحكومية

ومن جهته، أكد الدكتور محمد كمال، الخبير التربوي و الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن اتحاد مكتبات الجامعات المصرية يعد منصة تعليمية مكتبية بحثية لشباب الباحثين والقراء و الكتاب، موضحا أن المنصة بها المئات و الآلاف من الكتب و الأبحاث العلمية المعترف بها.