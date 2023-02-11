موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

انطلق الفصل الدراسي الثاني 2023، للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المختلفة، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لمختلف الكليات سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، وفقاً للوائح المنظمة لعمل الكليات وقانون تنظيم الجامعات.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ «الوطن»، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023، كما هو معلن من قبل المجلس، سيكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن المعاهد ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات بشأن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني، وكذلك الخريطة الزمنية الخاصة بموعد امتحانات الترم الثاني 2023.