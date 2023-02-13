5 تحذيرات من «القاتل الصامت» بعد وفاة سيدتين وجنين وطفلة بسببه.. اعرفها

تسبب غاز أول أكسيد الكربون المعروف بمسمى «القاتل الصامت» في حادثتين خلال الساعات القليلة الماضية أولها في الإسكندرية تسبب في وفاة سيدة وإصابة زوجها أثناء خروجه من سخان الغاز خلال الاستحمام، والآخر في الفيوم تسبب في مصرع سيدة حامل وجنينها وطفلتها ذات الـ4 أعوام، الأمر الذي يعد جرس إنذار لكل المواطنين نظراً لانتشار ذلك الغاز خلال تلك الآونة مع اشتداد صقيع فصل الشتاء، حيث يخرج من سخانات الغاز والدفايات اللواتي يكثر استخدامهم خلال تلك الفترة.

«الوطن» تواصلت مع الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، لوضع نصائح لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث التي تكثر خلال فصل الشتاء.

لماذا يسمى القاتل الصامت؟

وتقول غانم لـ«الوطن»، إنه قبل تقديم النصائح يجب معرفة سبب تسمية ذلك الغاز بمسمى «القاتل الصامت» الذي يعد غاز شديد الخطورة، إذ أنه يسبب وفيات دون سابق إنذار كون ليس له لون أو رائحة وفي ذات الوقت قابل للاشتعال ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي.

نصائح لتجنب حوادث القاتل الصامت

- عدم غلق نوافذ أماكن الغاز مثل المطبخ والحمامات.

- عدم الاستحمام بالسخان لوقت طويل تجنبا لحالات الاختناق.

- ضرورة وجود فتحات تهوية داخل الحمام أثناء الاستحمام.

- عدم إيقاد أي لهب في حال الشك وجود تسرب للغاز ويجب غلق محابس الغاز.

- تجنب استخدام الدفايات لوقت طويل.

الدفاية أحد أسباب القاتل الصامت

في ذات السياق أكد الدكتور إسلام عيسى أحمد، أحد أطباء الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، الذي كشف عن وفاة سيدة حامل وجنينها وطفلتها أن الوفاة نتيجة المدفأة الكهربائية التي كانت قيد التشغيل بسبب الطقس البارد الذي تمر به البلاد خلال تلك الأيام.

وحذر الطبيب، في بيان، الجميع من استخدام المدفأة الكهربائية، مؤكدًا أنّه تم منع استعمال في الكثير من الدول، بعدما أُطلق عليها لقب «القاتل الصامت»، موضحًا أنّ المدفأة تخرج غاز أول أكسيد الكربون بنسبة ضئيلة، وحينما تتراكم في مكان مغلق يموت الشخص فورًا.