أصالة عن تبرعها بأجر حفلها لمتضرري زلزال سوريا: معونة ممزوجة بالفن

أعربت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته في دبي، وتبرعت بأجرها فيه لصالح متضرري زلزال سوريا.

أصالة تنشر صورا من الحفل

ونشرت أصالة، مجموعة صور من كواليس الحفل، وعلقت عليها: «مرات بيكون فيه ليالي وكأنّها هربانه من حلم.. وبما إنّنا مُحاطين بالكوابيس والآلام وواقعنا على شفا حفرة من الانهيار.. وغرقانين ببحر هموم ما بين إمبارح واليوم حتّى بكره.. صرنا بحاجة لقشّة نتعلّق فيها إمبارح ما كنّا أنا وفرقتي لحالنا على المسرح عم نقدّم مساعدة نفسية إلنا وننقلها للموجودين».

وأضافت أصالة: «كلنا حسينا إنّنا بوسط حشد من أرواح طاهرة، عمّ تعزف معنا وتغنّي وعلينا وروحنا بعيد وتركنا بمطرحنا الهمّ أمانة لنرتاح ونرجع تقوى علينا نلاقي له حلّ ودائما الحلول ما بتتوجد إلّا لمّا نهدى شوي.. إمبارح حسّينا بحضن كبير كلنا تجمّعنا فيه والمحبّة كانت نقيّة صافية مندفعة طفوليّة لمستنا كلنا بدون استثناء.. وأحلى شيء صار إمبارح إنّنا قدّمنا هالمعونة ممزوجة بالفنّ والطّيب بداية منّ صانع هالليلة غير العاديّه الكريم الرجل اللي بفتخر بأخوته وصداقته السيّد عمر الدّهماني من الإمارات العظيمة اللي قدّم كلّ ريع الحفل لأهلنا بسوريا الممتحنة سوريا التاريخ والأصالة الموجوعة وصرختها صارت الأعلى بين كلّ بلادنا الموجوعة.

مصدر أمان وسعادة للعالم

واختتمت أصالة: «بدعي ربّي يجمعني بحبايبي وأهلي بوطني الغالي قريب وطالما لا يزال الخير موجود الأمل دائما موجود.. شكرا دبي على وجودك زهرة نشوفها ونستمتع فيها مصدر أمان وسعادة للعالم أجمع».