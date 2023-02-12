افتتاح أول معمل للرقمنة بكلية الآثار جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار سابقا، والسفيرة Sašo Podlesnik سفير دولة سلوفينيا لدى جمهورية مصر العربية، ووفد جامعة فيليبس ماربورج الألمانية برئاسة الدكتور ألبرت فوس، معمل الرقمنة digitization بكلية الآثار، الذي يحوي أحدث جهاز ماسح ضوئي أهدته جامعة فيليبس ماربورج الألمانية لجامعة عين شمس في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، ويعد المعمل الأول من نوعه بالجامعات المصرية ويقوم بمسح النسخ النادرة من الكتب.

تفقد معمل الترميم بكلية الآثار

وفي إطار الزيارة تم استقبال الوفد بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد صافي عميد الكلية، وجرى مناقشة واستعراض بنود الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في أبريل الماضي والتصديق على الاتفاق النهائي لإنشاء درجة الماجستير المشتركة في علوم الآثار (DPEH)، وتضمنت الزيارة تفقد معمل الترميم بكلية الآثار واستعراض شرح توضيحي لبعض المخطوطات النادرة.

زيارة وفد لمقر قصر الزعفران

جاء ذلك عقب زيارة للوفد بمقر قصر الزعفران بحضور الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق وعميد كلية الآثار السابق، والدكتور أحمد الشوكي وكيل كلية الآثار للدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرازق النجار رئيس قسم علوم الآثار والحفائر والدكتور حسن عبيد والدكتور محمود هارون والدكتور ألبرت فوس مدير برنامج الماجستير المشترك ورئيس مركز دراسات الشرق الأدنى والأوسط بجامعة ماربورج، ولورينا موهر، رئيس قسم العلوم ومدير المراسم بسفارة ألمانيا بالقاهرة والبروفيسور ماتيجا سترليك مدير المعهد الأوروبي لعلوم التراث والدكتور رالف بودنشتاين مدير المعهد الأثري الألماني بالقاهرة والدكتور كارستن والبينر مدير مكتب الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي بالقاهرة DAAD.