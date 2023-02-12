فنانون تنبأوا برحيلهم أبرزهم علاء ولي الدين وسمير غانم وهشام سليم

أثارت الفنانة يسرا، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن تنبؤ الفنان الراحل علاء ولي الدين برحيله قبل أيامه من وفاته بشكلٍ مفاجئ، إذ قالت في تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس السبت، إنه اشترى منزلًا جديدًا قبيل وفاته، وتنبأ بأنه لن يدخله: «عندما اشترى بيتًا جديدًا اشترينا له هدايا فرحًا به، لكنه قال لي يا ديفا أنا مش هلحق أدخل البيت».

علاء ولي الدين ليس الفنان الأول الذي تنبأ بوفاته، فهناك عدد كبير من الفنانين الذين تنبأوا بقرب موعد الرحيل، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

سمير غانم

في تسجيل صوتي، للفنان سمير غانم قبل رحيله بأسابيع، بعث رسالة إلى الشاعر إسلام خليل، قال فيه: «حاسس إن رمضان مش جاي السنة دي، ويا رب رمضان يعدي على خير، عشان الصحة مكركبة، وربنا يعدى كورونا على خير».

هشام سليم

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن تنبؤ الفنان هشام سليم برحيله باليوم والساعة، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية لها، إن شقيقه أبلغه برسالة هشام سليم لهم بوفاته يوم 22 في الساعة العاشرة.

- عزت العلايلي

الفنانة إلهام شاهين، كشف في تصريحات تليفزيونية لها، أنّ الفنان عزت العلايلي تنبأ برحيله، حيث قال لها ولأكثر من شخص، خلال مشاركته في جنازة الكاتب الراحل وحيد حامد: «الدور عليا أنا»، مؤكدة أنه ظل يُردد تلك العبارة أكثر من مرة.