شقيق علاء ولي الدين ليوسف الحسيني: أخويا أوصاني بالصلاة على النبي يوميا

أحيا معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، ذكرى وفاته الـ20، قائلا: إن محبة علاء ولي الدين وسط أصدقائه كبيرة، مشيرا إلى أن الفنان أشرف عبدالباقي تحدث معه تليفونيا أمس، كما أجرى معه الفنان محمد هنيدي اتصالا أيضا منذ قليل، وكذلك الفنان علاء مرسي.

دائم التسبيح

وأضاف «معتز»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن علاء ولي الدين كان دائم التسبيح لله عز وجل، فكان يمسك السبحة طوال الوقت، متابعا: «كان بيقولي دايما يا معتز قبل ما تنام حاول تصلي على النبي 1000 مرة، ومن ساعة ما توفي أنا بعملها».

وأشار إلى أن الفنان علاء ولي الدين كان دائما يزور مساجد آل البيت والصالحين مثل السيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدنا الحسين.

عاش بفطرة طفولية

وتابع: «علاء كان يعيش بفطرة طفولة، فقلبه قلب طفل وكان بيزعل وبعد 5 دقائق ولا كأن حاجة حصلت سواء معانا أو مع صحابه، والناس كل ما بتشوفني بتترحم عليه».