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شقيق علاء ولي الدين لـ يوسف الحسيني: «حقيبة أطفال» آخر طلب للراحل قبل وفاته

كتب:

محمد عزالدين
12:07 ص | الأحد 12 فبراير 2023
علاء ولي الدين

علاء ولي الدين

أحيا معتز ولي الدين، شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين، ذكرى وفاته الـ20، قائلا: « أجمل فرحة كانت لعلاء ولي الدين عندما يرى طفلا صغيرا يضحك أمامه ويحضنه، كان يمسك الطفل ويقرأ عليه القرآن.. دي كانت فرحته الكبيرة».

آخر طلب قبل وفاته بساعات

وأضاف «ولي الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه قبل وفاة علاء ولي الدين بساعات طلب منه أن يخرج حقيبة اللعب التي اشتراها من البرازيل لإعطائها لابن أخيه الصغير.

وأشار إلى أن نصف موهبة علاء ولي الدين كانت قادمة من القبول الرباني الذي كان يمتلكها، متابعا: «لما يطلع بعد كده في التمثيل كانت الناس بتستقبلها علطول».

وفاة علاء ولي الدين

وغادر علاء ولي الدين الدنيا في أول أيام عيد الأضحى المبارك في 11 فبراير عام 2003، بعد مسيرة فنية بدأها في ثمانينيات القرن الماضي، وحصوله على أول بطولة سينمائية مطلقة قبل نهاية التسعينيات.

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