كوميديا سمير غانم في الاحتفال بعيد ميلاد دلال عبدالعزيز.. السر في «الهدية»

تمر اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز التي توفيت منذ عام ونصف تقريبا، ولكنها تركت الكثير من الأعمال الفنية التي ظل الجمهور يتذكرها بها.

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد كشفت قبل وفاتها عن كوميديا زوجها الفنان الراحل سمير غانم في الاحتفال بعيد ميلادها وذلك أثناء ظهورها ضيفة على إحدى حلقات برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

دلال عبد العزيز تتحدث عن كيفية احتفال سمير غانم بعيد ميلادها

وقالت الفنانة دلال عبد العزيز: «أنا عيد ميلادى بيني وبين سمير يومين هو 15 وأنا 17 ففي أول سنة جواز جبتله هدية واستنيت بقي يجبلى فى عيد ميلادى فلقيته مطنش فقولتله ايه يا سمير أنا عيد ميلادى النهارده».

وتابعت دلال قائلة إن «سمير غانم أخبرها بأن شكله سيكون غير جيد على الإطلاق إذا قدم لها هدية بعد هديتها بيومين فقط قائلا إنتى لسه جايبة لي هدية هردها لك يعني شكلها مش حلو».

وكشفت دلال بأنها في العام التالي قررت ألا تعطيه هدية في عيد ميلاده لكي يهديها هدية فى عيد ميلادها ولكنه أيضا لم يقدم لها شيئا فسألته فرد عليها قائلا «لو كنتي قدمتي السبت كنتي لقيتي الأحد».

وتابعت دلال عبد العزيز بأنها منذ ذلك الحين لا يقدم أحدهما هدية للآخر إلا نادرا قائلة «أوقات كدا سمير يتفق مع إيمي ودنيا ويجبولى حاجة مرة جابولى خاتم».