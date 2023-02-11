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كاتب سوري لـ«القاهرة الإخبارية»: العقوبات أضرت بشعبنا في كارثة الزلزال

كتب:

محمود البدوي
03:56 م | السبت 11 فبراير 2023
صورة أرشيفية من الزلزال

صورة أرشيفية من الزلزال

قال الكاتب الصحفي السوري غسان يوسف، إن السوريين يدعون العالم إلى سرعة مساعدتهم لمواجهة تداعيات الزلزال المُدمر الذي أصاب بلادهم، ويرون أن هناك تخاذلًا من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التي لم تدعم سوريا في الكارثة نتيجة العقوبات الأمريكية، والتي أضرت بالشعب السوري في كارثة الزلزال.

عدم توافر المستلزمات الطبية

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العقوبات تسببت في عدم توافر المستلزمات الطبية أو معدات الحفر والشاحنات، مؤكدًا تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتعاون بين جميع الوزارات والمحافظات والمجتمع المدني من أجل البحث عن المفقودين وتقديم الرعاية للمصابين.

المناطق التابعة للدولة شهدت تكافلًا اجتماعيًا

وأوضح الكاتب الصحفي السوري، أنه كانت هناك استجابة سريعة من الدول الصديقة، مثل روسيا وإيران وعدد الدول العربية مثل مصر والأردن والجزائر والعراق، لحظة وقوع الكارثة وتقديم الدعم والمساعدات الفورية، مُوضحًا أن الجماعات المُسلحة رفضت التعاون ودخول المساعدات للمناطق التي تفرض السيطرة عليها.

 

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