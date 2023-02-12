أفضل 10 أماكن سياحية في جنوب سيناء.. منها العيون الكبريتية وحمام فرعون

تمتد محافظة جنوب سيناء على مساحة 30 ألف كيلو متر مربع تقريبا، تضم 9 مدن وتطل المدن بالكامل على ساحلي خليج السويس وخليج العقبة، ما عدا سانت كاترين التي لا تطل على سواحل.

قال الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محافظة جنوب سيناء من المحافظات النادرة التي تحوي العديد من الأماكن التي يمكن زيارتها خلال رحلة واحدة للمحافظة.

أضاف أن جنوب سيناء تتمتع بمقومات سياحية طبيعية لا تتواجد في محافظات أخرى فهي الوحيدة التي تطل على خليجين.

أفضل 10 أماكن يمكن زيارتها

السياح الذين يأتون إلى محافظة جنوب سيناء يبحثون عن الطبيعة أولا والطقس في المرتبة الثانية بالإضافة إلى الآثار والكنوز التاريخية التي تحويها المحافظة.

وتابع أن أشهر 10 مناطق يمكن زيارتها في محافظة جنوب سيناء بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا هي:

１- العيون الكبريتية بمدينة رأس سدر، ولها مميزات عديدة في مجال السياحة العلاجية.

２- حمام فرعون الذي يضم مغارات تحت الجبل وهي عبارة عن حمام بخار طبيعي ( ساونا).

３- سرابيط الخادم حيث يقع معبد الإله حتحور علي ارتفاع ما يقرب من 1000 متر.

４- قرية وادي فيران وتضم دير السبع بنات وآثار للنبطيين.

５- جبل موسى بسانت كاترين ودير سانت كاترين.

６- واديان الأربعين، التلعة، جبال.

７- رأس محمد ومحمية نبق بشرم الشيخ.

８- البلوهول والكانيون في مدينة دهب.

９- وادي الوشواش في نويبع.

10- مخيمات طابا نويبع.