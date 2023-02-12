جامعة المنصورة تنعى الدكتور محمد المعداوي مؤسس مركز الأورام بالجامعة

توفي الدكتور محمد المعداوي، أستاذ ومؤسس جراحة الأورام بكلية الطب في جامعة المنصورة، مساء أمس السبت، عن عُمر يُناهز الـ86 عاماً، إثر أزمة مرضية.

جامعة المنصورة تنعى الدكتور محمد المعداوي

ونعت جامعة المنصورة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أستاذ ومؤسس جراحة الأورام بكلية الطب بالجامعة، فيما تقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالتعزية إلى أسرته.

وقال بيان الجامعة: «بمزيد من الحُزن والأسى تنعي جامعة المنصورة رئيسا ونوابا الأستاذ الدكتور محمد المعداوي، أستاذ ومؤسس جراحة الأورام بكلية الطب، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

تداول صور الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي

ونشر العديد من أساتذة الكليات المختلفة وخريجي كلية الطب بجامعة المنصورة صورا للدكتور محمد المعداوي، على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وودّع أساتذة وخريجي كلية الطب بجامعة المنصورة، جثمان الدكتور محمد المعداوي، وشيعوا جنازته، اليوم الأحد؛ إذ أدوا عليه صلاة الجنازة بمسجد العيسوى في المنصورة، وواري الثري بمقابر الأسرة في المنصورة، ومن المقرر أن تتلقي أسرة الراحل العزاء غدا الاثنين بدار المناسبات في مسجد النصر بالمنصورة.

صاحب فكرة إنشاء مركز الأورام بجامعة المنصورة

وقال أحمد المعداوي، أحد أقارب الراحل، لـ«الوطن»، إن الدكتور محمد المعداوي وُلد بمدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، عام 1937، وهو صاحب فكرة إنشاء مركز الأورام بجامعة المنصورة، الذي بدأ تنفيذه بالجهود الذاتية ومن خلال جمع التبرعات، في عام 2004.

وأشار إلى أن الراحل يُعد أحد العلماء الأجلاء في مجال جراحة الأورام، وارتبط بعلاقات طيبة مع العديد من زملائه وطلابه، وحتى الحالات التي كان يُشرف على علاجها، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.