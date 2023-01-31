استئصال ورم وزنه 8 كيلو من شاب اكتشفه أطباء جامعة المنصورة بالصدفة

قادت الصدفة إلى استئصال ورم سرطاني وزنه 8 كيلو جرام، من معدة مريض بمركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، بعدما تعرض شاب عمره 28 سنة لحادث أثناء استقلاله دراجة بخارية مما تسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالجسم وعلى الفور تم نقله الى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة للاطمئنان على حالته الصحية، وتلقى العلاج اللازم وأثناء إجراء الفحوصات الطبية تلاحظ للأطباء حجم البطن الكبير

قرر الأطباء عمل أشعة فوق صوتية خوفا من وجود نزيف داخلي ناتج عن الحادث، وتبين وجود ورم كبير بتجويف البطن وهذا هو السبب المباشر لزيارة الحجم وبعد الاطمئنان على حالته الصحية وتلقيه العلاج المناسب للكدمات التى أصيب بها نتيجة للحادث تم تحويله بشكل فوري إلى مركز جراحة الجهاز الهضمي.

فحص المريض واكتشاف ورم

وفحص الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي ورئيس أقسام الجراحةـ حالة الشاب، وخلال تواجده بالعيادة الخارجية تم مناظرته على الفور وتم عمل الفحوصات اللازمة، التي أكدت وجود ورم كبير بالبطن لم يكن له أي أعراض تذكر سوى ازدياد حجم البطن وتم تحضير الحالة لإجراء جراحة فورية.

وقال الدكتور أمجد فؤاد، في تصريح لـ«الوطن» إنه جرى تشكيل فريق طبي على مستوى متميز، وأثناء الجراحة وجدنا أن الورم نشأ من جدار المعدة السفلى منطقة البواب وتمدد بشكل كبير ليحتل معظم تجويف البطن الداخلي عدا منطقة الخوص ويضغط بشكل كامل على جميع الأعضاء الداخلية بشكل كبير.

استئصال ورم وزنه 8 كيلو

وأضاف أمجد فؤاد أنه بعد 4 ساعات من العمل المتواصل نجح الفريق الجراحي فى استئصال هذا الورم بأمان وقد كان حجم 45×52 × 65 ووزنه 7872 جم، وبعد الاطمئنان على حالة المريض ما بعد الجراحة تم نقله إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج.

ضم الفريق الجراحي كلا من: الدكتور أمجد فؤاد، والدكتور أحمد حسين، والدكتور عمر حشيش، والدكتور محمد أمجد وفريق التخدير: الدكتور أمجد زعلول، والدكتور حسام النبوي، وفريق التمريض : هيام الدسوقي، منى عرفات ، نجوى سمير، رحاب حمدي، الفني ممدوح حامد