جامعة المنصورة تتقدم 10 مراكز عالميا في تصنيف «webometrics» الإسباني

أعلنت جامعة المنصورة تقدمها 10 مراكز ضمن نتائج تصنيف الجامعات العالمية في التصنيف الإسباني webometrics الصادر في شهر يناير 2023.

وأكدت الجامعة ، في بيان صحفي، أنها احتلت المركز 922 عالميًا بتقدم 10 مراكز ضمن تصنيف الجامعات العالمية مقارنة بالتنصيف الماضي في يوليو 2022، الذي كانت بالمركز 933.

المنصورة الثالث بعد القاهرة والإسكندرية

وذكرت أن جامعة المنصورة استمرت في الحفاظ على مركزها على مستوى الجامعات المصرية حيث جاءت بالمركز الثالث بعد جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية، وتقدمت جامعة المنصورة بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة.

وأوضحت أن تصنيف webometrics العالمي للجامعات من أكبر التصنيفات العالمية لتقييم الجامعات ويختص بقياس جوده الخدمات التعليمية والبحثية المقدمة من خلال مواقع الجامعة الإلكترونية.

جامعة المنصورة 630 عالميا في عدد الاستشهادات

ومن جهة أخرى، تقدمت جامعة المنصورة 64 مركزا عالمياً في تصنيف و «يبوميتركس» الإسباني من حيث عدد الاستشهادات جوجل سكولار يناير 2023، الذي تضمن استمرار تقدم جامعة المنصورة في تصنيف ويبوميتركس الإسباني حيث سجلت جامعة المنصورة 465 ألفا و588 استشهادا بزيادة قدرها 115 ألف 880 استشهاد بنسبة 33 % عن العام السابق لتحتل بذلك المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية من حيث عدد الاستشهادات بعد جامعة القاهرة.

كما جاءت جامعة المنصورة في المركز 630 عالميا من حيث عدد الاستشهادات وذلك بتقدم 64 مركزاً عن العام الماضي.