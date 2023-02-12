رنا رئيس تنشر صورا من أمام الكعبة: «لم أجد راحة أكثر من بيت الله»

تحيي الفنانة رنا رئيس، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدها وجدها من أمام الكعبة، وخلال أدائها مناسك العمرة.

ونشرت رنا رئيس مجموعة صور من أمام الكعبة، وعلقت: «يا الله! كم كنت قريبة منكم اليوم، رحلوا عني بالأمس واليوم هو الذكرى السنوية الثانية لأبي و جدي! لم أجد راحة أكثر من بيت الله! اللهم اجعل أبي وجدي من ورثة جنة النعيم يا الله».

وأضافت رنا: «اللهم تقبل دعائي لهم، واغفر لي ولهم وهون علينا كل صعب، اللهم إني أحمدك على كل نعمة، وأسألك الصبر دائما على كل بلية، وأرجو رحمتك في كل حال كنت عليه، اللهم ارزقنا في عامنا القادم صلاة أخرى في الكعبة، اللهم تقبل منا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا».

واختتمت: «أطلق ألسنتنا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أحد غيرك أبدا ما حيينا، واكتب لنا العمرة في العام القادم إن كان في العمر بقية».