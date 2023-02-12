رنا رئيس ومحمد الكيلاني بلوك مختلف في فيلم «المكلكعين»

يواصل المخرج حسن البلاسي، تصوير فيلم «المكلكعين» حيث صور عددا كبيرا من مشاهد الفيلم مع محمد الكيلاني، ورنا رئيس وظهرا بلوك مختلف تماما يناسب أحداث الفيلم.

أبطال فيلم «المكلكعين»

فيلم «المكلكعين» بطولة محمد الكيلاني ، رنا رئيس، أحمد فتحي، ميس حمدان، و عصام صاصا ويعتبر التجربة التمثيلية الأولى له، وإخراج حسن البلاسي، وتأليف أحمد عثمان وإنتاج أحمد سمير.

والفيلم يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم محمود حافظ ومنة عرفة وابرام سمير وصبا الرافعي وريهام محيي الدين، وهناك عدد كبير من المفاجآت التي يجرى إعلانها الفترة المقبلة بخصوص ضيوف شرف الفيلم.

آخر أعمال المخرج حسن البلاسي

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسن البلاسي، مسلسل «ملف سري» وجرى عرضه موسم رمضان الماضي، والتي كانت تدور أحداثه حول عندما يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية بتهمة الفساد، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

وشارك في بطولة مسلسل «ملف سري»هاني سلامة، عائشة بن احمد، رحمة حسن، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيهاب فهمي وعدد كبير من نجوم الفن وإنتاج فنون مصر.