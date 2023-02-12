تفاصيل المؤبد لعامل تاجر بالمخدرات وآخر قتل ربة منزل في سوهاج

أسدلت محكمة سوهاج اليوم، الستارعلى قضية «ع. د. ه»، العامل الثلاثيني، الذي ضبط بكمية من المواد المخدرة متعددة الأنواع تخطت الكيلو، بمركز أخميم في محافظة سوهاج، بالحكم علية بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

بدأت قصة «ع. د. ه»، صاحب الـ32 عاما، ابن مركز أخميم بمحافظة سوهاج، في شهر يناير عام 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أخميم وإدارة مكافحة المخدرات، بإتجار شاب في المواد المخدرة بدائرة القسم، وأفادت التحريات بصحة المعلومات الواردة.

وجرى اسئذان الجهات المختصة وضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة متعددة، تخطت الكيلو وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلت لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها بالمؤبد وغرامة 100 ألف جنية.

المؤبد لعامل قتل ربة منزل

كما قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم «م. ا. م»، عامل، بالسجن المؤبد، لقتل المجني عليها «ع. ع»، ربة منزل، في مركز طهطا، بسبب خلافات بينهما؛ إذ انهال عليها بشاكوش حتى فارقت الحياة، وجرى ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي قضت حكمها بالسجن المؤبد.