عمر كمال يطرح أغنية النجمة البعيدة (فيديو)

أعلن الفنان عمر كمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، طرح الدويتو الغنائي الجديد «النجمة البعيدة»، الذي يجمعه بشيماء المغربي.

ونشر عمر كمال، الكليب، وعلق عليه: «دلوقتي ممكن تشوفوا كليب النجمة البعيدة كامل على اليوتيوب».

أغنية النجمة البعيدة

وتعد أغنية النجمة البعيدة، التعاون الثاني بين شيماء مغربي وعمر كمال بعد نجاح «إنتي قلبي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند في أول أيام طرحها، كما حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب، وتأتي أغنية النجمة البعيدة بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب.

وروج عمر كمال أمس للأغنية بطرح البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلق عليه: «أغنية النجمة البعيدة بكره على اليوتيوب الساعة 7».