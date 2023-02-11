عمر كمال يطرح البوستر الدعائي لأغنية «النجمة البعيدة»

طرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي لأغنية «النجمة البعيدة» التي يشاركه فيها الغناء شيماء مغربي.

ونشر عمر كمال، البوستر الدعائي للأغنية، وظهرت بجواره الفنانة شيماء مغربي وعلق عليه: «أغنية النجمة البعيدة بكرة على اليوتيوب الساعة 7».

أغنية النجمة البعيدة

أغنية النجمة البعيدة، تعد التعاون الثاني بين شيماء مغربي وعمر كمال بعد نجاح «إنتي قلبي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت التريند في أول أيام طرحها، كما حققت ملايين المشاهدات عبر اليوتيوب.

احتفالات عيد الحب

وتأتي أغنيه النجمة البعيدة بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير الجاري.

يذكر أن عمر كمال أحيا مؤخرا حفلين غنائيين بمدينة تورنتو بكندا وسط حضور جماهيري كبير من الجاليات العربية الموجودة هناك، ورفع الحفل شعار كامل العدد وتفاعل الجمهور مع عمر كمال بالرقص والغناء معه.