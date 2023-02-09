عمر كمال يعود للتعاون مع الفنانة شيماء المغربي في أغنية جديدة

يتعاون الفنان عمر كمال مع الفنانة شيماء المغربي مرة أخرى فى أغنية جديدة، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققاه سويا من قبل فى أغنية «إنتى قلبي وربنا»، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وطرح الفنان عمر كمال البوستر الرسمي للديو الجديد الذي يجمعه بالفنانة شيماء المغربي مجددا، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كشف من خلاله عن اسم الأغنية، وهي «النجمة البعيدة»، وعلق عليها قائلا: «قريبا».

تفاصيل تعاون عمر كمال وشيماء المغربي سابقا

يذكر أن الفنان عمر كمال والفنانة شيماء المغربي قدما من قبل أغنية «إنتي قلبي وربنا»، والتي تعاونا فيها مع الشاعر إسلام المصري وألحان على صابر وعمر كمال وتوزيع اسلام ساسو، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووصلت حتى الآن إلى 96 مليون مشاهدة عبر «يوتيوب».

كلمات أغنية «إنتي قلبي وربنا»

وتقول كلمات الاغنية:

إنتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننة

تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا