عمر كمال: لم أحصل على 450 ألف دولار للغناء في ليبيا.. ظروف الناس لا تسمح

نفى مؤدي المهرجانات عمر كمال ما تردد منذ ساعات قليلة عبر السوشيال ميديا والعديد من المواقع، عن حصوله على 450 ألف دولار من أجل الغناء في ليبيا.

وكتب عمر كمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «شعب ليبيا الحبيب.. لا صحة تماما للأرقام دي ووضع ليبيا وبلدية أبوسليم ناس بسيطة متسمحش إطلاقا بدفع نص مليون دولار.. أنا جاي أفرح وأبسط ناس ليبيا اللى بنحبهم وبنعشقهم في مصر».

وأضافت كمال قائلا: «وأنا لو واخد هذا الأجر أو نصه حتى هتبرع بيه لضحايا الزلازل لإخواتنا في سوريا وتركيا وأجري اللي واخده في ليبيا أقل من أجري في أي بلد تاني بروحه عشان ظروف ليبيا وأشوفكم على خير في أبو سليم يوم 18 فبراير نفرحكم».

أغنية «النجمة البعيدة»

ويستعد الفنان عمر كمال لإطلاق ثاني دويتو غنائي بالتعاون مع شيماء المغربي ويحمل عنوان «النجمة البعيدة»، والمقرر طرحه تزامنا مع الاحتفالات بعيد الحب.