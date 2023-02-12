إصابة شخصين في حادث تصادم «توك توك» ودراجة نارية بالغربية

أصيب شخصين بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» مع مركبة توك توك، على طريق قرية «قصر بغداد - الطالبية»، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنشاوي العام، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم موتوسيكل وتوك توك

وتلقى مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف بلاغا من الأهالي، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» ومركبة توك توك، على الطريق الواصل بين قريتي «قصر بغداد - الطالبيه»، مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة «صلاح. عبد. ف»، 59 عاما، بكسر مضاعف في الساق اليمني، واشتباه كسر باليسري، وكدمه بالعين اليسرى، و«إبراهيم. ش. م.»، ويبلغ من العمر 42 عاما، باشتباه كسر في الركبه اليمنى، وجرح متهتك بالساق اليمني، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالعين اليسرى.

رفع أثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى الدفع بأوناش لرفع أثار الحادث، تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.