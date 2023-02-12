مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب 4 آخرون، في حادث تصادم بين سيارتين على طريق «كفر الشيخ- دسوق» الدولي الجديد، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف.

حادث تصادم

البداية كانت بتلقي اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما كان يستقلها 3 أشخاص من مركز ومدينة دسوق، توفى منهم اثنان والثالث مصاب في حالة خطرة، ليجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء المتوفين والمصابين

وبحسب سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، فإن الحادث أسفر عن مصرع «ع.ا.م.ع»، 39 عاماً، و«ح.ع.ا.أ.ا»، ويقيمان بمركز دسوق، كما أُصيب ثالثهما ويُدعى «ر.م.خ»، 35 عاماً، مقيم بدسوق، فيما أُصيب 3 آخرون، وهم «ر.ف.ا»، 52 عاماً، من مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، ومجهول الهوية، 42 عاماً، من مركز أبو حمص، و«إ.ع.ر.إ»، 35 عاماً، مقيم بكفر الشيخ.

ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين بمستشفي كفر الشيخ العام، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.