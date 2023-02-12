إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على «الصحراوي الغربي» بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارتين واختلال عجلة القيادة في يدي السائقين، وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الغربي بصورة جزئية، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، اتجاه أسيوط، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة التي يحتاجون إليها بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، كما تم تسيير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.