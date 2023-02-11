إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميني باص وتريلا على طريق «طنطا - المحلة»

أصيب 15 شخصا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر تصادم ميني باص، بسيارة نقل تريلا، على طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من قرية الهياتم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بتصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة المحلة الكبرى، وغرفت عمليات الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميني باص، وآخر نقل «تريلا» علي طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من قرية الهياتم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتم الدفع 6 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 15 شخصا بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد إثر تصادم سيارة ميني باص بسيارة نقل تريلا، على طريق «طنطا - المحلة» وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

وجرى الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على المركبات المتسببة في الحادث.