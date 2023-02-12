عميد «القومي للقلب»: وجود ناجين من الزلزال بعد أيام لقدرة الإنسان على الحياة بدون أكل 3 أسابيع

كشف الدكتور محمد عبدالهادي، عميد المعهد القومي للقلب، السر وراء إنقاذ ناجين من تحت أنقاض زلزال تركيا وسوريا المدمر بعد مرور 7 أيام على وقوع الهزة الأرضية الكبيرة التي خلفت ضحايا الآلاف، إذ ذكر أن بقاء الإنسان تحت الأنقاض على قيد الحياة يتوقف على عوامل تتعلق بالإنسان والبيئة المحيطة.

الإنسان يتحمل 3 دقائق دون هواء في المخ

وأضاف «عبد الهادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإنسان يتحمل 3 دقائق دون هواء في المخ، و3 أيام دون ماء ونفس المدة دون نوم، و3 أسابيع دون أكل ويظل على قيد الحياة، وهو ما جعل البعض يعيشون تحت الأنقاض.

65% من تكوين جسم الإنسان عبارة عن مياه

وأشار عميد المعهد القومي للقلب، إلى أن أقصى مدة تم تسجيلها لمخ عاد للحياة بعد انقطاع الأكسجين كانت بعد 15 دقيقة، ولكنه مات بعد ذلك، موضحًا أن 65% من تكوين جسم الإنسان عبارة عن مياه، ونقص المياه يسبب تراكم في السموم وتشققات في الأنسجة، وينتج عنها فشل كبدي وكلوي ومن ثم الإصابة بالتشنجات.