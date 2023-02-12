ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 35 ألفا

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بأن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفع إلى نحو 35000 قتيل، بينهم 29 ألفا و605 في تركيا.

وكان زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر الاثنين الماضي، مخلفا آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، وألحق أضرارا جسيمة في البلدين.

زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب تركيا وسوريا مجددا

كما ضرب زلزال آخر بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، شرقي تركيا ومدينة اللاذقية السورية، اليوم الأحد، وكان على عمق 2 كيلومتر.