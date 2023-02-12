الفنانة هالة صدقي تعلن تبرعها للمتضررين من زلزال سوريا

حرصت الفنانة هالة صدقي على التبرع للمتضررين من زلزال سوريا، وكشفت عن هذا الأمر، على صفحتها الخاصة على «إنستجرام».

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بصورة للأشياء التى تبرعت بها للمتضررين في سوريا، وعلقت عليها قائلة: «هدية بسيطة وبسيطة جدًا لأطفالنا في سوريا، وللأسف عمري ما قلت أنا بتبرع بأيه لإن الإيد اللي بتعطي باليمن لا تراها الشمال».

هالة صدقي تدعم أهل سوريا

وتابعت هالة صدقي قائلة: «لكن حبيبت أقولكم إن أطفال سوريا ربنا أحياهم من جديد ومؤكد محتاجين كل الحب والاهتمام والدعم، البوست ده مجرد تذكرة لكل الشعوب لإنقاذ ولادنا وأهالينا من سوريا، البشرية والإنسانية ليس لها علاقة بالسياسة، أرجوكم».