قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن أضرار زلزال تركيا على ميناء إسكندرون

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعناون «زلزال تركيا يخلف أضرارا كبيرة في ميناء إسكندرون».

وقال التقرير: «تبعات زلزال تركيا الاقتصادية تتوالى مع اتساع رقعة الخسائر لتطول كل القطاعات، ومن بينها ميناء إسكندرون أحد مينائي الحاويات الرئيسيين على الساحل الجنوبي لتركيا».

وأضاف: «الهيكل الداخلي للميناء تأثر بشكل كبير جراء الزلازل، وتم تعليق جميع العمليات في ميناء إسكندرون بعد انهيار جزء من الميناء، واندلاع حريق في ساحة الحاويات».

الأضرار على الحاويات

واستطرد: «الدخان يتصاعد من الحاويات رغم إخماد الحريق، بينما تقف سيارات الإطفاء عند ميناء إسكندرون على وضع الاستعداد وتحلق طائرات الإطفاء فوق موضع الحريق الذي تجدد عدة مرات».

وأوضح: «وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية فقد تصل مطالبات التأمين إلى مئات الملايين من الدولارات، جراء الأضرار الناجمة عن الحريق الذي وصف أنه أكبر حدث تدمير للميناء منذ تفجر مرفأ بيروت في عام 2020».

إغلاق الميناء لعدة أشهر

وتابع التقرير: «إغلاق ميناء إسكندرون قد يستمر عدة أشهر ما يفاقم من الخسائر الاقتصادية للبلاد، وعلى الرغم من أن الزلزال لم يؤثر على الموانئ الأخرى في البلاد فالنقل الداخلي في تركيا يواجه حالة من عدم اليقين نتيجة الزلزال ما يهدد بارتفاع أسعار السلع الغذائية».