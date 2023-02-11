أحمد المسلماني: بريطانيا أحرقت البيت الأبيض والكونجرس في 1812

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن نابيلون بونابارت بدأ حروبه في أوروبا وكون امبراطورية فرنسية كبيرة، وسميت حروبه بالحروب النابليونية، وفي الناحية الأخرى من الأطلسى، كانت أمريكا لديها طموحات لغزو كندا، وكانت أول مرة نسمع عن التخطيط الأمريكي لغزو كندا في 1812.

ولفت إلى بريطانيا دخلت البيت الأبيض وحرقته، في 1812 بعد نهبه، وكذلك وزارة الخزانة والكونجرس الأمريكي.

غزو بونابرت لأوروبا

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على فضائية الحياة، أن بريطانيا أعلنت أن غزو بونابرت لأوروبا هو حصار لها، وقررت خوض الحرب ضد فرنسا وهزمت نابليون في 1815، وكانت أمريكا في ذلك الوقت تتابع الحرب في أوروبا، ووقفت على الحياد لأن لها مصالح مشتركة تجارية مع البلاد المشاركة في الحرب.

بريطانيا بدأت الضغط على أمريكا

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني إلى أن بريطانيا بدأت الضغط على أمريكا لتحديد موقفها من خلال ايقاف السفن الأمريكية التي تتجه لأوروبا، وفي إحدى المرات قتلت ركاب أحد السفن الأمريكية بحجة التفتيش، وفي سياق متصل كان بعض الامريكان يرون ضرورة غزو كندا لأن المزاج العام في البيت الأبيض أيضا كان يتجه لاحتلال كندا والأراضى الشاسعة بها، وكانت توجد عدة مناطق في كندا تحت الحماية والوصاية البريطانية.