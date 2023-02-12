عضو «اتحاد الكرة» يكشف لـ أحمد موسى كواليس إنشاء ومهام عمل لجنة الانضباط والقيم

قال إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه جرى تشكيل لجنة الانضباط والقيم من أجل ضبط سلوك الشارع الرياضي وعودته للسلوك القويم، كما أن هذه اللجنة عقدت اجتماعها الأول، اليوم، في مقر اتحاد الكرة، مؤكدًا أن هدف تشكيل اللجنة من الأساس، هو الانضباط، وستعيد انضباط السلوك إلى الشارع الرياضي.

من يخرج عن المألوف سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط

وأضاف «الكومي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن أي تجاوز من أي مؤسسة أو أشخاص داخل المجال الرياضي، سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط التي لها الحق الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من عقوبة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إلى أن من يخرج عن المألوف من أندية أو لاعبين، سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط، والعقوبات تتدرج من غرامات مالية، والحرمان من حضور مباريات، متابعًا: «كفاية بقى اللي فات من حالة الإنفلات على السوشيال ميديا ووسائل الإعلام المختلفة».

اللجنة لها كل الدعم

وأوضح أن اللجنة من سلطتها التوصية بشطب عضو مجلس إدارة، وهو أمر من سلطة وزير الشباب والرياضة، «اللجنة لها كل الدعم، ولن تواجه تدخل في أي قرار تصدره، ولا يمكن لأي شخص الإيحاء للجنة بإصدار قرار ما، ولها أن تتخذ ما تراه مناسبًا لضبط الشارع المصري الكروي»

وفي سياق آخر أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن الاتحاد اختار سيد السويركي خلفًا لعصام الحضري في تدريب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، من بين 6 أسماء كانت مُرشّحة لشغل هذه المهمة.