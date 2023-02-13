قصة مقتل طالب على يد صديقه في الشرقية.. «الهزار انتهى بجريمة»

شهد مركز الزقازيق بالشرقية، واقعة مأساوية، بدأت بمزحة بين صديقين وتطورت إلى مشادة، صفع أحدهما خلالها الآخر على وجهه، ما أدى لوفاته، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وتم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت في جلستها مساء أمس بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.

بلاغ بوفاة طالب اعتدى عليه صديقه بالضرب بالصفع

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل عمر أحمد عادل محمود، حاصل على الثانوية العامة، 18 عاما، مقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق؛ إذ لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بمدينة الزقازيق، اثر إصابته بنزيف وارتجاج بالمخ، بعدما صفعه صديقه على وجهه.

وقالت سناء محمود عز الدين محمد رشاد، 39 عاما، ربة منزل، مقيمة في قرية الغار بمركز الزقازيق، والدة المجني عليه، إنها حال تواجدها بمنزلها، فوجئت بعودة نجلها المجني علية يشكو من آلام برأسه، حتى سقط مغشيا عليه، فاصطحبته إلى مستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي عليه أفادها الطبيب المعالج بأنه يعاني من نزيف بالمخ، وباستبيانها للأمر نمى إلى علمها أن المتهم تعدى على نجلها المجني عليه بالصفع على وجهه.

مشاداة كلامية بين المتهم والمجني عليه

وتبين من تحريات الشرطة، صحة ارتكاب الواقعة، على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب المزاح بينهما.

وصفع المتهم المجني عليه بيده اليمنى، استقرت على وجهه من الجهة اليسرى، محدثا إصابته التي أودت بحياته.

وقيدت القضية برقم 24640 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2969 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، وأمر المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية بإحالة المتهم حسن سعيد حسن عبدالمقصود إلى محكمة جنايات الزقازيق لأنه في يوم 11/ 8/ 2022 ضرب عمداً المجني عليه عمر أحمد عادل محمود، بأن صفعه بيده اليمنى على وجهه من الجهة اليسرى ما أدى لإصابته بنزيف بالمخ ما أودى بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب وما صاحبه من نزيف بالمخ أفضى إلى موته.