بدء العد التنازلي لانطلاق قناة «الوثائقية»: باقي 7 أيام

تنطلق قناة «الوثائقية» التي دشنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد 7 أيام، متبنية شعار «لأن الحكاية تستحق أن تُروى بلسان أصحابها.. وحتى لا تُشوّه الحقائق ولا يُزوّر التاريخ».

وكانت الشركة المتحدة، أعلنت تعيين كل من الإعلامي أحمد الدريني رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقي، والإعلامي شريف سعيد رئيسًا للقناة الوثائقية.

وهنأ الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «مبروك لمصر.. مبروك للشركة المتحدة .. مبروك للأعزاء أحمد الدريني، شريف سعيد.. عملاق جديد يعلن عن قدومه.. الوثائقية.. الوثيقة كما ترويها مصر».