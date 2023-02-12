فادية عبد الغني تكشف تطورات حالتها الصحية.. تحسن كبير

حرصت الفنانة فادية عبد الغني، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات حالتها الصحية بعد دخولها المستشفى، مؤكدة أن حالتها شهدت تحسنًا كبيرًا، موجهة الشكر لكل من ساندها في تلك المحنة الصحية.

وقالت فادية عبد الغني، في تصريح لـ«الوطن»، إنها دخلت المستشفى بعد إصابتها بإنفلونزا ونزلة برد شديدة، مؤكدة أنها تتواجد بمنزلها حاليًا بعد تحسن حالتها الصحية.

فاتن أمل حربي

وكانت فادية عبد الغني، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة نيللي كريم، وشريف سلامة، وفادية عبد الغني ووفاء عامر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج محمد العدل.

ويتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، التي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف عن أن القانون في صف زوجها حال زواجها مرة أخرى.