أحمد موسى يشيد بمرافعة ممثلة النيابة العامة لأول مرة: الدولة تُمكن المرأة

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمرافعة ممثلة النيابة العامة، لأول مرة في تاريخ القضاء، كمثلة ادعاء النيابة في قضية مقتل محامي كرداسة، حيث طالبت بإعدام المتهم شنقًا، لارتكابه التهمة مع سبق الإصرار والترصد، مؤكدًا أن هناك تغييرًا يحدث يشمل تمكين المرأة، وهو تغيير في صالح العدالة.

هناك تغيير يحدث يشمل تمكين المرأة

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذا الأمر لم يكن موجودًا في النيابة العامة سابقًا، حيث ترافعت السيدة داليا محمود كممثلة ادعاء النيابة، وممثل النائب العام، لأول مرة في تاريخ القضاء المصري، «حاجة يعني سوبر، خليك مطمئن».

لأول مرة نرى سيدة تترافع وتمثل النيابة

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «لأول مرة في تاريخ القضاء المصري ترافع وكيلة النائب العام في محكمة الجنايات، وتشرح الوقائع، وما حدث في القضية، ووقائع الدعوى، وأركن الجريمة، والظرف المشدد، وطالبت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا»، فلأول مرة نرى ترافع سيدة ودفاعها عن المجتمع والشعب المصري.