أحمد موسى: أحمد عبدالقادر كان أفضل لاعب في مباراة فلامنجو

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة المغرب، إذ خسر الشياطين الحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الأهلي والزمالك لا يقفان على لاعب، وكلا الناديين هما من يصنعان النجوم».

وتابع الإعلامي: «جمهور الأهلي غاضب بسبب خسارة النادي الأهلي اليوم أمام فلامنجو، الأخطاء الفردية السبب في هزيمة النادي الاهلي اليوم، وعلي معلول أضاع ركلة جزاء في المباراة».

وأضاف أحمد موسى: «أحمد عبد القادر كان أفضل لاعب في النادي الأهلي، وسجل هدف رائع في مباراة اليوم، وبالنسبة لي هذا أفضل هدف في البطولة».

وفشل الأهلي في الحصول على الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعدما خسر أمام فلامنجو بطل أمريكا الجنوبية بأربعة هدفين لهدفين، أحرزهما أحمد عبدالقادر جناح الفريق.