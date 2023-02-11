أحمد موسى: محمد شريف أول من تسبب في ضياع البرونزية

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة النادي الأهلي من فلامنجو البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: النادي الأهلي ضيع البرونزية الرابعة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: «محمد شريف أول من تسبب في ضياع الميدالية البرونزية، ومحمد شريف ضيع انفراد بغرابة كبيرة».

فلامنجو ليس منافسا صعبا

وأكمل الإعلامي: «نادي فلامنجو مش فريق صعب والنادي الأهلي كان متأخرا في المباراة، وعاد في النتيجة، لكن أخطاء لاعبي الأهلي السبب في ضياع الميدالية البرونزية».

وقال: «خالد عبد الفتاح تم طرده من النادي الأهلي، وبعد الطرد انتهت المباراة لصالح الفريق البرازيلي»، مضيفا: «تغييرات كولر خاطئة، ولم تحقق المرجو منها».

الأهلي رابع مونديال العالم للأندية

وخسر الأهلي الميدالية البرونزية لمصلحة فلامنجو البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما فقد فرصته في لعب المباراة النهائية، إثر خسارته من ريال مدريد في مباراة نصف النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد سجله علي معلول من ضربة جزاء.