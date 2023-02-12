السجن 5 سنوات لقاتل صديقه خلال مزحة بالشرقية.. صفعة أدت لموته

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها مساء اليوم بمعاقبة متهم بقتل صديقه، بالسجن 5 سنوات حيث وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت وذلك خلال مزحة تحولت إلى مشادة بينهما في مركز الزقازيق .

بلاغ بوفاة طالب أثر اعتداء صديقه عليه بالضرب

كان اللواء محمد صلاح مدير. أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بمقتل "عمر أحمد عادل محمود "، حاصل على الثانوية العامة، 18 عاما مقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى بمدينة الزقازيق، اثر إصابته بنزيف وارتجاج بالمخ.

تفاصيل واقعة الاعتداء على المجني عليه

وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهم "حسن سعيد حسن عبدالمقصود، صديق المجني عليه حيث صفعه على وجهه خلال مزحة بينهما تحولت إلى مشاجرة، وأصيب المجني عليه بنزيف في المخ ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.