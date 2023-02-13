استعدادات فنادق الغردقة لعيد الحب بمشاركة السياح.. بالونات وورود حمراء

تستعد فنادق الغردقة للاحتفال بعيد الحب غدا الثلاثاء غذ يحتفل العالم بعيد الحب في 14 فبراير من كل عام إذ تحرص الفنادق بمشاركة النزلاء من السياح الأجانب بعيد الحب والذي يطلق عليه عيد العشاق، وتتزين فيه الفنادق بتعليق الزينة والبالونات والقلوب الحمراء والورود في الغرف والطرقات وتشغيل الأغاني الرومانسية في السماعات الداخلية.

15 جنسية تحتفل بعيد الحب في الغردقة

قال نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن الفنادق والمنتجعات السياحية تحرص دائما على الاحتفال بعيد الحب والذي يوافق 14 من شهر فبراير من كل عام، لافتاً في تصريحات خاصة لـ الوطن، أن أكثر من 15 جنسية أجنبية تحتفل بعيد الحب في الغردقة هذا العام يأتي على رأسها ألمانيا وروسيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا وهولندا وإنجلترا وفرنسا الأكثر توافدا على فنادق الغردقة.

احتفالات عيد الحب بفنادق الغردقة

وأوضح مصطفى عبد السلام الخبير التسويق السياحي بالغردقة، أن مظاهر احتفالات عيد الحب بالفنادق بانتشار أشكال القلوب والبالونات والورود باللون الأحمر بداية من واجهات الفنادق وداخل الغرف وعلى الشواطئ، وتبادل التهاني مع السياح، بالإضافة إلى عمل بوفيه خصيصا لهذه المناسبة يضم وجبات تكتسي باللون الأحمر ومشروبات وعصائر وفواكه وحلويات وتورتة القلوب الحمراء، وعشاء رومانسي على أضواء الشموع.