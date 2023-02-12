إقبال السيدات على ممارسة الرياضة بالشواطئ المفتوحة في الغردقة.. «صحة ورشاقة»

شهدت شواطئ مدينة الغردقة، إقبالا كبيرا، من السيدات على ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة في الهواء الطلق، إذ خصصت عدد من فنادق الغردقة برنامجا خاصا للسيدات لممارسة الرياضة على الشواطئ المفتوحة في الهواء الطلق، تزامنا مع الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد وذلك لأهمية ممارسة الرياضة شتاء في حرق السعرات الحرارية والدهون والحفاظ على اللياقة البدنية ورشاقة الجسم.

تمارين رياضية للسيدات على شواطئ الغردقة

كشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن عددا من الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة خصصت فقرات للبرامج الرياضية للسيدات على الشواطئ المفتوحة في الفترات الصباحية بمشاركة فرق الأنيميشن، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك لاقي إقبالا كبيرا من السيدات من المصريين والأجانب تزامنا مع الأجواء الباردة في فصل الشتاء والبحث عن جسم دافئ ورشيق، خاصة مع ممارسة الرياضة في الطقس البارد.

فؤائد ممارسة الرياضة في الشتاء

ومن جانبه، أشار أحمد شوقي، مدير مستشفى بالغردقة، إلى أن ممارسة الرياضة في الطقس البارد لها فوائد كبيرة، حيث تساعد الرياضة شتاء في حرق السعرات الحرارية، حيث يعمل الجسم بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، ما يساعد الجسم على البقاء دافئًا.

ممارسة الرياضة شتاء صحة ورشاقة

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ممارسة الرياضة في الطقس البارد في الهواء الطلق تحافظ على اللياقة البدنية وزيادة القدرة على التحمل، وتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأنها تحسن من تدفق الدم المحمل بالأكسجين، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة شتاء تساعد على إنقاص الوزن والتخلص من السمنة، حيث تزيد معدل حرق السعرات الحرارية.