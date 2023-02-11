متحف الغردقة يحتفل باليوم الدولي للمرأة والفتاة ويكرم 5 سيدات

نظمت إدارة متحف الغردقة اليوم السبت، احتفالا باليوم الدولي للمرأة والفتاة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، يتضمن الاحتفال تكريم سيدات وفتيات مدن محافظة البحر الأحمر المتفوقات في مجال العلوم بمختلف فروعه تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

تكريم المرأة والفتاة بمتحف الغردقة

وأشارت نرمين حافظ، مدير العلاقات العامة بمتحف الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن إدارة المتحف حرصت على تكريم المرأة والفتاة، وهم مثال مشرف للتفوق والاجتهاد يحتذى به في يوم اليوم الدولي للمرأة والفتاة في مجال العلوم.

وكشفت أن الاحتفال تضمن عرض وثائقي عن أهمية المرأة في المجتمع وتكريم 5 سيدات من كوادر المرأة بالبحر الأحمر، وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بقيادة نيرمين أبو سريع مقررة البحر الأحمر.

ومن جانبه قدم حمادة أمام مدير متحف الغردقة في حديثه لـ«الوطن»، تحية تقدير واحترام إلى عالمات مصر الجليلات اللواتي يواجهن تحديات كبيرة لتحقيق التوازن بين النجاح وإثبات الذات في مجال العمل و مسؤولياتهن في رعاية الأسرة وعلى مر التاريخ كانت لهن العديد من المساهمات في مختلف المجالات العلمية

لوحة الأميرة فاطمة إسماعيل تجذب الزائرين

تزامناً مع تكريم المرأة والفتاة جذبت لوحة الأميرة فاطمة إسماعيل عددًا من الزائرين لمتحف الغردقة بداخل برواز من الخشب المذهب تزين قاعة العرض بالمتحف وهي تلبس على رأسها تاج من الماس و بداخلة نجمه وعلى رقبتها عقد ويحلي كتفها بروش من الماس وعلى صدرها بروش على شكل غزالة وآخر على هيئة سهم.

وأشار مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة في بيان صحفي أن الأميرة فاطمة هي إحدى بنات الخديوى إسماعيل ولدت في متحف قصر الجوهرة بالقلعة، وتميزت بحبها لعمل الخير ومساهمتها في الأعمال الخيرية واهتمامها بالعلم.