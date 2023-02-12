أستاذ هندسة طاقة: لم نُحقق الاكتفاء الذاتي من البترول حتى الآن

قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن العالم مر بأزمات كبيرة خلال الفترة الأخيرة سواء كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على نقص الطاقة في أوروبا، مشيرًا إلى أن أوروبا عملت على الحصول على بدائل سريعة من الغاز الطبيعي، خاصة من الجزائر ومصر.

القاهرة ترسل شحنات من الغاز الطبيعي إلى أوروبا

وأضاف «راغب»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إنتاج مصر من الغاز أصبح ضخمًا للغاية، ويصل لـ6.8 مليار قدم مكعب من الغاز، مشيرًا إلى أن القاهرة ترسل شحنات دورية من الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة لمساعدة أوروبا على الخروج من أزمة الطاقة الحالية.

مصر تستهدف حفر 300 بئر

وأوضح أن مصر تستهدف حفر 300 بئر استكشافي خلال الفترة المقبلة، في إطار العمل على تعظيم الإنتاج، مؤكدًا أن مصر لم تحقق الاكتفاء الذاتي من البترول وتستورد 30% من احتياجاتها من البترول، ولكنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الفائض إلى الخارج.