وزير البترول: تنفيذ 8 مشروعات جديدة لتكرير البترول و900 محطة لتموين الغاز

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، تنفيذ 8 مشروعات جديدة في مجال تكرير البترول، مشيرا إلى أنّ مصر شرفت خلال العامين الماضيين بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ3 مشروعات كبرى منها.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته الافتتاحية لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، تنفيذ عددٍ من مشروعات الأنظمة الرقمية التي ساهمت برفع كفاءة العملية التشغيلية، ومواصلة تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع مليون و200 ألف وحدة سكنية، وفي إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي.

المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وأشار إلى أنّه في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تمّ الانتهاء من توصيل الغاز لما يزيد على 200 قرية، مؤكدًا زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط لـ500 ألف سيارة، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة.

ونوّه بتنفيذ مشروعات عدة للبتروكيماويات، وجارٍ العمل على تنفيذ عددٍ من المشروعات الأخرى، مشددًا على أنّ قطاع البترول يسير نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يخدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر دون أن نغفل عن المسؤوليات تجاه البعدين الاجتماعي والبيئي، إذ تبنى القطاع استراتيجية موحدة جديدة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على الاستدامة بهدف دعم ومساهمة القطاع وشركاؤه بالتنمية المجتمعية، محققا العديد من قصص النجاح في مجالات التعليم والصحة والبيئة، وبالنظر للبعد البيئي فقد جاءت قضية تغير المناخ وتحول الطاقة على رأس أولويات قطاع البترول، واستطافت مصر نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ، وكانت نتاجا للعمل الجماعي لمؤسسات الدولة.

توفير مقعد لصناعة البترول على مائدة قمة المناخ

وذكر وزير البترول أنّ قطاع البترول المصري، نجح في توفير مقعد لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ بتنظيمه، اليوم، خفض الكربون لأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ، ولم يكن المؤتمر الحالي بمعزل عن قضية تغير المناخ، وتضمّنت فعالياته فاعلية حول الاستدامة بمجال الطاقة.

وتابع: «استمرارًا لتطوير المؤتمر كمنصة أكثر شمولا حول حلول الطاقة يسعدني أن أعلن اليوم أن المؤتمر سيصبح من دورته المقبلة مؤتمرا ومعرضا دوليا للطاقة لتوسيع موضوعات المؤتمر المناخ والطاقة».