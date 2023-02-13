مجمع اللغة العربية يكشف سبب إجازة كلمتي التأبيدة والتأشيرة: كثرة الاستعمال

أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجموعة من الألفاظ والتراكيب، تضاف إلى متن اللغة العربية، وذلك في إطار جهود الجمع للتقريب بين الفصحى والعامية.

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

-التأشيرة: توقيع أو ختم على جواز السفر للتصريح بدخول بلد أو الخروج منها أو المرور بها. وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم العربية.

وتابع المجمع في بيان: وجه الإجازة: التأشيرة من الفعل (أشَّر)، يقال: أشَّر على الشيء: وضع عليه إشارة. وتتميز الكلمة السابقة على وزن (تفعيلة) بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

-تأَزَّلَ: امتدَّ في القِدَم. وجه الاعتراض: لعدم وروده في المعاجم العربية. وجه الإجازة: اشتقاق صيغة الفعل الماضي "تَأَزَّلَ" على وزن "تفعَّل" من الاسم "الأَزَل"، إضافة إلى مسوِّغ دلالي يتمثل في التوسع الدلالي لمعنى الأَزَل.

من إجازات لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع:

-التأبيدة: الحكم على شخص بالسجن مدى الحياة، وقد يُخَفَّف الحكم إلى عشرين عامًا. وجه الاعتراض: لعدم ورودها في المعاجم العربية.

وجه الإجازة: التأبيدة: من الفعل "أبَّد". يقال: أبَّد الشيءَ: خلَّده. وتتميز الكلمة السابقة على وزن (تفعيلة) بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.