القائمة الكاملة لـ«المكرمين» في مجمع اللغة العربية: منهم رئيس النواب

كرم مجمع اللغة العربية، اليوم، عددًا من الشخصيات والرموز المعنية بخدمة الثقافة العربية عامة، واللغة العربية خاصة، وذكر أسباب التكريم:

1- المستشار الدكتور حنفي جبالي «رئيس مجلس النواب»، عن دوره البارز في إعلاء شأن اللغة العربية في المؤسسات القضائية والتشريعية، ودعم قانون حماية اللغة العربية، وتسلم الدرع الدكتور سامي هاشم «رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب».

2- تكريم الدكتور سامي هاشم «رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب»، عن دوره البارز في دعم قضايا اللغة العربية، والتمكين لها في الحياة العامة ومؤسسات الدولة كافة، وذلك من خلال دعم التشريعات والقوانين الخاصة باللغة العربية، الصادرة عن مجلس النواب.

3- تكريم الشاعر الدكتور أحمد تيمور «أستاذ الطب بجامعة الأزهر»، عن دوره البارز في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات التي قدَّمت الطب باللغة العربية، منها: «العلاج بالأوزون والطب المتكامل، و«دليل طبي جديد للصحة والشباب»، و«الأوزون بين الطب والطبيعة»، وعيرها.

4- الدكتور صبري عبدالدايم «أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، وعميد كلية اللغة العربية السابق»، عن دوره البارز في إثراء المكتبة العربية بمؤلفات قيمة في الدراسات الأدبية والنقدية والفكر الإسلامي، وصدر له أربعة عشر ديوانًا شعريًّا، بالإضافة إلى مسرحية شعرية، شارك في شرح «موسوعة كنوز رياض الصالحين»، وأُسندت إليه رئاسة «المحور الأدبي».

5- تكريم مرڤت رجب «المترجمة والمذيعة والرئيسة السابقة للتليفزيون المصري» عن دورها البارز في تقديم العديد من البرامج الإذاعية باللغة العربية الفصحى، منها: «قصة عربية«، و«ثمرات الأوراق»، و«أنباء وآراء»، إلى جانب عملها قارئة متميزة لنشرات الأخبار فى إذاعة صوت العرب والتليفزيون، ومن كتبها: «حكايات وحكايات»، و«المتفرجة»، و«سفر في سفر»، و«سيناء تخصني».

6- الدكتور لمياء محمود «المذيعة والرئيسة السابقة لإذاعة صوت العرب»، عن دورها البارز في الاهتمام باللغة العربية لغةً للحوار في البرامج والربط بين الفقرات باستخدام الفصحى المبسَّطة، وتقديم فقرات عن اللغة العربية والإعلام، واللغة العربية والتعليم، واللغة العربية والمصطلحات العلمية، واللغة العربية والإبداع وغيرها.

تكريم الفنان سامح الصريطي

7- تكريم الفنان سامح الصريطي، عن دوره البارز في خدمة الثقافة العربية، من خلال العديد من الأعمال الفنية المتنوعة في المسرح والسينما والدراما، أهلته ليكون عضوًا باتحاد الثقافة الرياضية، ورئيس مجلس أمناء جائزة الثقافة الرياضية العربية، ووكيل أول الاتحاد العام للنقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ووكيل أول نقابة المهن التمثيلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة دستور عام ألفين وأربعة عشر.

8- تكريم مصطفى محمد طعيمة «المترجم والمحرر، وكبير مذيعي البرنامج العام» عن دوره البارز في بث الاحتفالات القومية والسياسية والمناسبات الدينية المختلفة في الإذاعة والتليفزيون بلغة عربية فصيحة سليمة، ومن أشهر برامجه: «طريق السلامة»، و«صباح الخير يا مصر»، و«اليوم المفتوح»، و«أخبار خفيفة»، و«مواقف من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم»، و«مناجاة».

9- تكريم الدكتور خالد عاشور «مذيع الأخبار بالتليفزيون المصري»، عن دوره البارز في دعم اللغة العربية للإعلاميين من خلال تقديمه محتوًى مصوَّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يرشد الإعلاميين فيه إلى الصواب اللغوي، وإزالة بعض صور التوهم النحوي والصرفي والصوتي المتعلقة بلغة الإعلام.

10- تكريم الدكتور أحمد إبراهيم الشريف «رئيس القسم الثقافي باليوم السابع»، عن دوره البارز في الاهتمام باللغة العربية وفنونها، والدعوة إلى معرفة قدرها، وتقديم رسالة المجمع السامية إلى جمهور العربية، وتبنيه مشروعًا ثقافيًّا ساعيًا فيه إلى اكتشاف وجوه جديدة من المبدعين والكُتّاب الذين يمثلون روافد جديدة للغة الضاد.

11- تكريم حاتم نعّام (مدير تحرير أخبار اليوم)، عن دوره البارز فى دعم اللغة العربية من خلال نشر العديد من المقالات عن أهميتها وأسرارها وألفاظها وارتباطها الوثيق بالقرآن الكريم وبالهوية، والدعوة إلى تفعيل القوانين الخاصة بها؛ لحمايتها من التهميش.

12- تكريم ياسر حسن «كبير مُعِدِّي قناة النيل الثقافية»، عن دوره البارز في خدمة اللغة العربية عامة والمجمع خاصة مدة تزيد عن عشرين عامًا، وإعداده العديد من البرامج التي تعرِّف بعلماء العربية وجهودهم العظيمة في خدمتها وجعلها وافية بمتطلبات العصر، ومن أشهر برامجه «مشاهير ومشاوير»، و«ملامح مصرية»، و«قصتي»، و«إبداع».

13- تكريم أشرف محمود «الكاتب الصحفي بالأهرام، والمعلق الرياضي، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية»، عن دوره البارز في نشر اللغة العربية في المجال الرياضي.