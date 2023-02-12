وفاة شاب بعد تشييع جنازة صديقه بـ24 ساعة في كفر الشيخ

خيَّمت حالة من الحُزن على أهالي قرية الروس، بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، عقب وفاة مهندس شاب يُدعى عصام محمد سلامة خورشيد، 36 عامًا، بشكل مفاجئ، عقب تشييع جنازة صديقه بـ24 ساعة، حزناً عليه.

رواد «السوشيال ميديا» يتداولون صور المهندس الراحل

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور المهندس الشاب الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وودّع أهالي قرية الروس بمركز مطوبس، الشاب المتوفى الذي لحق برفيق عُمره حزناً عليه، وشيعوا جنازته، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع، نظرًا لما كان يتمتع به الراحل من الطيبة وحُسن الخلق.

وقال محسن توفيق، أحد أهالي قرية الروس، إن الشاب المتوفى عصام خورشيد كان صديقاً لشاب يُدعي لبيب المعداوي، توفي إثر حادث غرق ودُفن أمس الأول الجمعة، وكانوا مع بعضهم البعض منذ الطفولة وفي الدراسة وتزوجا في سنة واحدة، متابعا: «عصام دفن صاحبه يوم الجمعة ومقدرش على بُعاده كان بيبكي على فقدان رفيق عُمره، ومات بعد تشييع جثمانه بـ24 ساعة».

شارك في تشييع جثمان صديقه

وأضاف «توفيق»، أن عصام خورشيد شارك في دفن صديق عُمره مساء الجمعة، وأثناء توجهه إلي عمله صباح أمس توفي بشكل مفاجئ بعد ساعات قليلة من دفن صديقه «لبيب»، مستطردا: «مكنش تعبان ولا بيعاني من أي أمراض، هو بس كان حزين علي فراق صاحب عُمره وكان في بينهم وفاء غير طبيعي»، مشيرا إلى أن الراحل ترك طفلين صغيرين، مناشدا الجميع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.