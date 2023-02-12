5 مشروعات لدعم مؤسسات التعليم العالي في كفر الشيخ بـ17.5 مليون جنيه

أكّد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات؛ لتحسين جودة وكفاءة المخرجات التعليمية، مشيرًا إلى أنَّ عام 2022 شهد تنفيذ العديد من المشروعات؛ بهدف تقديم الدعم الفني والمالي، وتأسيس البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات شملت مجالات تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، القياس والتقويم، البرامج الجديدة، الكليات التكنولوجية، دعم التميز، ودعم الجودة والتأهيل للاعتماد، التخطيط الاستراتيجي.

توفير بيئة تعليمية وبحثية تُسهم في رفع مستوى الفاعلية التعليمية

وفي هذا الإطار، أكّد عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ أنَّه تمّ الانتهاء من 5 مشروعات لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية لمؤسسات التعليم العالي (SDEE) بكليات الطب البشري وطب الأسنان والثروة السمكية والتمريض والتربية بإجمالي تمويل 12.5 مليون جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة، و5 ملايين جنيه من ميزانية الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد أيضًا على مشروعين لدعم وتطوير الفاعلية التعليمية بكليتي الحاسبات والمعلومات والآداب بإجمالي تمويل 4 ملايين جنيه مخصصة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة، و3 ملايين جنيه من ميزانية الجامعة.

وأوضح أنَّ الهدف من مشروع دعم وتطوير الفاعلية التعليمية هو توفير بيئة تعليمية وبحثية تُسهم في رفع مستوى الفاعلية التعليمية بالمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا؛ لإعداد وتأهيل الخريجين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل تمهيدًا للاعتماد البرامجي والمؤسسي والدولي.

الانتهاء من 3 مشروعات لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي

وفي مجال الاعتماد الدولي للمعامل، أضاف «دسوقي» أنَّه تم الانتهاء من 3 مشروعات لتأهيل المعامل للاعتماد الدولي بكلية الطب والمستشفى الجامعي، وهي: معمل السموم الإكلينيكية، ومعمل الميكروبيولوجي، ومعمل الفلو بإجمالي تمويل 7.5 مليون جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة، لافتًا إلى أنَّه تمّ التعاقد أيضًا على تطوير معملين هما: معمل القياسات الدقيقة لتطبيقات النانو تكنولوجي في طب الأسنان وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان، ومعمل تحليل الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمركبات البيولوجية بكلية الصيدلة بإجمالي تمويل 5 ملايين و760 ألف جنيه مخصصة من ميزانية وحدة إدارة المشروعات والجامعة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنَّه تم الانتهاء من 3 مشروعات لتطوير نظم القياس والتقويم بالجامعة، وهي: إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، ومركزين بكليتي التربية الرياضية والآداب، بإجمالي تمويل 3 ملايين و300 ألف جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء مركز ريادة الأعمال بإجمالي تمويل مليون ونصف المليون، مضيفًا أنه تم الانتهاء من مشروعين للتميز الطلابي بكليتي الزراعة والثروة السمكية بإجمالي تمويل 150 ألف جنيه.

وفي مجال الاعتماد البرامجي والمؤسسي، أوضح عمرو أبوهاني المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات بالجامعة أنه تم اعتماد برنامج علم النفس بقسم علم النفس بكلية الآداب، واعتماد 4 برامج بكلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ، وهي: برامج (إعداد معلم التربية الفنية، وإعداد معلم الاقتصاد المنزلي، والإعلام التربوي تخصص الصحافة والإذاعة والتليفزيون، الإعلام التربوي تخصص المسرح المدرسي)، مشيرًا إلى أنَّه جار رفع ملفات عدد من الكليات وبرامج الجامعة؛ تمهيدًا للتقدم للاعتماد للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو اعتماد جامعة كفرالشيخ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

تحديث نظام التقييم والاختبارات العملية

وفي مجال تطوير نُظم تقييم الاختبارات العملية والشفهية، حصلت كلية الصيدلة بالجامعة علي مشروع من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة تحت عنوان «تحسين فاعلية قياس الجدارات العملية والشفهية للطلاب باستخدام التكنولوجيا الحديثة» بإجمالي تمويل 2 مليون جنيه على مدار عامين، إذ بلغ الدعم المطلوب من وحدة إدارة المشروعات مليون و125 ألف جنيه، وإجمالي الدعم المقدم من الجامعة 875 ألف جنيه، ويهدف المشروع إلى تحديث نظام التقييم والاختبارات العملية والشفهية بما يتماشى مع المتطلبات الإقليمية والعالمية والمعايير القومية الأكاديمية المرجعية الجديدة؛ للتأكّد من اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل العالمي.