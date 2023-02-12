عاجل.. خصم شهرين من خطيب مسجد في كفر الشيخ بسبب السوشيال ميديا

أصدر الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف، قرارا بخصم شهرين من بدل صعود المنبر للشيخ حماده فهمي عطية بهجات غانم إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، «نظرًا لإساءته استخدام مواقع التواصل الاجتماعي» بحسب ما نص عليه القرار.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها منذ قليل أن صفحة الإمام جزء لا يتجزأ من شخصيته ومنبره، وبما أنه يجب أن يكون قدوة وكذلك جميع المنتسبين للأوقاف فإننا سنتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية الحاسمة مع أي شخص من العاملين بالأوقاف والجهات التابعة لها يُسِيء استخدام هذه المواقع بما لا يتسق مع القيم العامة وما تقضيه طبيعة عمله وكونه قدوة، ويجب أن يكون كذلك في كل تصرفاته، سواء في مجال عمله أم فيما ينشره أو يشاركه من المنشور على مواقع التواصل.